أميركا توافق على بيع محتمل لصواريخ باتريوت للسعودية بتسعة مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لصواريخ متقدمة من منظومة باتريوت ومعدات ذات صلة بها للسعودية بتكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار.



وأشارت في بيان إلى أن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.