واشنطن تأمر الموظفين غير الأساسيين في حالات الطوارئ بمغادرة النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أنها أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة النيجر بسبب مخاطر أمنية.وقالت الوزارة في تحذير سفر: "لا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم الخدمات الروتينية أو الطارئة للمواطنين الأميركيين خارج نيامي بسبب المخاطر الأمنية".