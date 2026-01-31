الأخبار
فنزويلا تسن قانونا للعفو عن سجناء
أخبار دولية
2026-01-31 | 03:12
فنزويلا تسن قانونا للعفو عن سجناء
أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز عن اقتراح "قانون عفو" يشمل مئات السجناء في البلاد، وقالت إن مركز احتجاز سيء السمعة في العاصمة كراكاس سيتم تحويله إلى مركز للأنشطة الرياضية والخدمات الاجتماعية.
وذكرت رودريغيز في فعالية أقيمت في المحكمة العليا للعدل أمس الجمعة أننا "نأمل أن يكون هذا القانون وسيلة لشفاء الجراح التي خلفتها المواجهات السياسية والعنف والتطرف..ز ونأمل أن يسهم في استعادة العدالة في بلدنا والتعايش السلمي بين الفنزويليين".
وقد يشمل القانون المقترح مئات المحتجزين وكذلك سجناء سابقين أُفرج عنهم بشروط. وقالت رودريغيز إن القانون الجديد سيشمل قضايا منذ عام 1999، ولكنه سيستثني الذين قد يكونوا شاركوا في أعمال قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهريب المخدرات.
ورحبت منظمة (فورو بينال) المعنية بحقوق الإنسان بالإعلان "بتفاؤل، ولكن حذر". وقالت في بيان إن عمليات الإفراج الحالية عن السجناء التي أُعلن عنها في وقت سابق من الشهر يجب أن تستمر أثناء إجراءات الموافقة على القانون. وأحصت المنظمة 711 سجينا سياسيا متبقيا.
وقال حساب السفارة الأميركية في فنزويلا على موقع إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الجمعة إن جميع الأميركيين المحتجزين في البلاد أطلق سراحهم. والسفارة مغلقة منذ عام 2019.
وقالت رودريغيز أيضا إن سجن ايليكويدي، الذي لطالما كان رمزا للقمع الحكومي وتندد به جماعات حقوق الإنسان مؤكدة أن نزلاءه يتعرضون لسوء المعاملة، سيتم تحويله إلى مركز للأنشطة الرياضية والخدمات الاجتماعية.
وفي عام 2022، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أجهزة الأمن الفنزويلية مارست التعذيب ضد المحتجزين في السجن، الذي صمم في الأصل ليكون مركزا تجاريا. ورفضت الحكومة نتائج الأمم المتحدة.
وقال مسؤولون حكوميون - ينكرون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن المحتجزين ارتكبوا جرائم - إن أكثر من 600 شخص أُطلق سراحهم، لكنهم لم يحددوا الجدول الزمني لذلك بوضوح.
وقالت زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إن قانون العفو الجديد: "ليس شيئا أراد النظام فعله طواعية، بل هو نتاج للضغط الحقيقي الذي تعرض له من حكومة الولايات المتحدة".
وجاء الإعلان عن إطلاق سراح سجناء في الآونة الأخيرة بعد إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني ونقله إلى نيويورك ليمثل أمام القضاء بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهو ما ينفيه.
أخبار دولية
2026-01-26
منظمة غير حكومية: الإفراج عن أكثر من 100 سجين سياسي في فنزويلا
أخبار دولية
2026-01-26
منظمة غير حكومية: الإفراج عن أكثر من 100 سجين سياسي في فنزويلا
0
أخبار دولية
2026-01-25
الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا (منظمة غير حكومية)
أخبار دولية
2026-01-25
الإفراج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل في فنزويلا (منظمة غير حكومية)
0
أخبار دولية
2026-01-12
فنزويلا: أفرجنا عن 116 سجينا
أخبار دولية
2026-01-12
فنزويلا: أفرجنا عن 116 سجينا
0
آخر الأخبار
2026-01-08
رئيس البرلمان: فنزويلا تفرج عن "عدد كبير" من السجناء من بينهم أجانب
آخر الأخبار
2026-01-08
رئيس البرلمان: فنزويلا تفرج عن "عدد كبير" من السجناء من بينهم أجانب
0
أخبار دولية
07:16
انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا بسبب "خلل تقني"
أخبار دولية
07:16
انقطاع واسع للكهرباء في أوكرانيا بسبب "خلل تقني"
0
أخبار دولية
07:00
انفجار مجهول الأسباب في مبنى بمدينة في جنوب إيران
أخبار دولية
07:00
انفجار مجهول الأسباب في مبنى بمدينة في جنوب إيران
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
0
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
0
أمن وقضاء
2025-09-22
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة
أمن وقضاء
2025-09-22
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة
0
أمن وقضاء
2026-01-30
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!
أمن وقضاء
2026-01-30
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!
0
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-11-14
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
أخبار لبنان
2025-11-14
مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
0
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
0
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
1
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
2
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
3
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
4
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
5
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
6
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
7
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
8
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
