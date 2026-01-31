قائد الجيش الإيراني: "لا يمكن القضاء" على التكنولوجيا النووية

أعلن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي السبت أن التكنولوجيا النووية لبلاده "لا يمكن القضاء عليها"، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع فيها أن تسعى إيران إلى إبرام اتفاق لتجنّب ضربات أميركية.



وقال حاتمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن "العلم والتكنولوجيا النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن القضاء عليهما، حتى لو استُشهد علماء وأبناء من هذا الوطن".