غارتان من مسيّرة توقعان قتيلا في إقليم تيغراي الاثيوبي

نُفذت غارتان بطائرات مسيّرة في تيغراي، المنطقة الشمالية من إثيوبيا التي تشهد توترات متجددة بين السلطات المحلية والحكومة الفدرالية، ما أودى بحياة سائق شاحنة وأثار مخاوف من اندلاع صراع جديد، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية مقربة من سلطات تيغراي.واندلعت اشتباكات مباشرة هذا الأسبوع بين القوات الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي في غرب الإقليم، وعُلقت الرحلات الجوية إلى المنطقة منذ الخميس.وأفادت محطة "ديمتسي ووياني" التلفزيونية المحلية المقربة من سلطات تيغراي عبر صفحتها على فيسبوك بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت صباح السبت شاحنة تنقل الموز، من بين بضائع أخرى، في منطقة تيغراي بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة مساعده.وأفادت المحطة نفسها أن غارة أخرى استهدفت شاحنة محملة بالفلفل في المنطقة ذاتها.وتُظهر صور متداولة على فيسبوك بقايا شاحنة وجثة على جهة السائق.وتُعدّ سلطات أديس أبابا الجهة الوحيدة التي تمتلك طائرات مسيّرة، والتي استُخدمت على نطاق واسع خلال حرب تيغراي، ومنذ سنوات أيضا لمكافحة الجماعات المتمردة في منطقتي أمهرة وأوروميا.وأكد مصدران مقربان من السلطات المحلية لوكالة فرانس برس وقوع الغارات.