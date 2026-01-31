الدفاع المدني بغزة: 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 22 شخصا على الأقل في قطاع غزة السبت، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض، في حصيلة جديدة أوردتها هيئات الإغاثة في القطاع.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس: "ارتفع عدد شهداء قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي منذ فجر اليوم السبت إلى 22"، "معظمهم من الأطفال والنساء"، لافتا إلى أن "عددا آخر لا يزال تحت الأنقاض".وأوضح أن الغارات الإسرائيلية استهدفت "شققا سكنية وخياما ومراكز إيواء ومركز شرطة".ولفتت المديرية العامة للشرطة في غزة من جانبها إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ لا تزال "تخلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان، والذي أدى لاستشهاد 7 من ضباط وعناصر الشرطة ومواطنين مراجعين وأصحاب قضايا تزامن وجودهم داخل المركز لحظة استهدافه".وأشارت إلى أن عددا من المفقودين لا يزالون تحت أنقاض المبنى المدمر.وكان منير البُرش، المدير العام للوزارة التي تديرها حركة حماس، أفاد في وقت سابق السبت لوكالة فرانس برس عن مقتل 11 شخصا وجرح أكثر من عشرين آخرين "نتيجة لغارات شنها الاحتلال مستهدفا المدنيين في خيمة وشقة".وأوضح البرش أن الضحايا وصلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالا ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبا.وقال إن "الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات الجسيمة لاتفاق وقف النار في ظل نقص حاد في المواد الطبية والادوية والمعدات الطبية والحاجة الماسة لترميم مشافي القطاع".