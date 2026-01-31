مسؤولان إسرائيليان: إسرائيل ليست ضالعة في انفجارات إيران

نفى مسؤولان إسرائيليان ضلوع إسرائيل في انفجارات، وقعت ⁠في مدينة بندر عباس والأهواز في إيران، السبت، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقال المسؤولان ‌لوكالة "رويترز": "إسرائيل ليست ضالعة في انفجارات إيران".



وفي وقت سابق من السبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ‌ميناء بندر عباس جنوب إيران، من دون ذكر سبب الانفجار.