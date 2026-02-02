رئيس وزراء غرينلاند: ترامب لا يزال يسعى للسيطرة على غرينلاند

حذر ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء غرينلاند اليوم الاثنين من أنه رغم استبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام القوة العسكرية، فإن واشنطن لا تزال تسعى بشكل أساسي للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.



وكثف ترامب دعواته للسيطرة على غرينلاند في بداية العام، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بروسيا والصين، ما هدد بتفكيك حلف شمال الأطلسي.



ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن تهديداته باستخدام القوة وقال إنه ضمن وصول الولايات المتحدة الكامل إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي، رغم عدم وضوح التفاصيل.



وقال نيلسن في خطاب أمام البرلمان متحدثا عبر مترجم: "لم يتغير الموقف تجاه غرينلاند وسكانها: سترتبط غرينلاند بالولايات المتحدة وستُحكم من هناك".



وأضاف نيلسن أن الولايات المتحدة تواصل البحث عن "سبل لامتلاك غرينلاند والسيطرة عليها".