مسؤول بالبيت الأبيض: ويتكوف سيزور إسرائيل الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل تصاعد التوتر مع إيران.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تنفيذ خطتها لإنهاء حرب غزة.



الى ذلك، أعلن المسؤول أن ويتكوف سيزور أبوظبي لعقد محادثات مع روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس.

