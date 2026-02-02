رئيس وزراء غرينلاند ينتظر "نتائج ملموسة" من الحوار مع واشنطن

أعلن رئيس الوزراء في غرينلاند أن الأخيرة تنتظر "نتائج ملموسة" من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال افتتاح دورة الشتاء لبرلمان الجزيرة التي تسعى الولايات المتحدة الى ضمها.



وقال ينس فريدريك نيلسن أمام النواب إن "الحوار بدأ، وحكومة غرينلاند ستعمل بعزم ليؤدي الى نتائج ملموسة".



وفي اليوم التالي، أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكي راسموسن أن "الامور سارت في شكل جيد، في أجواء بناءة جدا".



ولاحظ نيلسن الذي التقى مع رئيسة وزراء الدنمارك كلا من الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني، أن المباحثات مع إدارة دونالد ترامب يجب أن تحصل في موازاة تعزيز "الحوار الوثيق مع الدول الغربية" والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.



واضاف: "لسنا وحدنا ونحن محميون. كل دول الاتحاد الاوروبي تدعمنا".



وذكّر بأن "غرينلاند لا يمكن شراؤها أو بيعها"، في موقف كرره في كل مرة أكد ترامب سعيه الى ضم الجزيرة ذات الحكم الذاتي.



