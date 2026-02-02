الكرملين يؤكد إجراء محادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأربعاء والخميس

أكدت روسيا أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي كان مقررا عقدها الأحد، أُرجئت إلى الأربعاء.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "كان من المقرر أن تُعقد الماضي، لكن كان لا بد من تنسيق إضافي لجداول عمل الأطراف الثلاثة".وأضاف: "الآن، ستُعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس في أبوظبي. يمكننا تأكيد ذلك".