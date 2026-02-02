قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة تطبيقا لاتفاق مع الأكراد

دخلت قوات الأمن السورية مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق سوريا، وفق ما افاد مراسلان لوكالة فرانس برس، تطبيقا لاتفاق مع القوات الكردية يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.



فبعد أسابيع من التصعيد العسكري، توصلت السلطات وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجمعة إلى اتفاق "شامل" نص على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية في سوريا، بعد انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها منذ سنوات في شمال البلاد وشرقها.



ويضع الاتفاق حدّا لآمال الأكراد بالحفاظ على إدارتهم الذاتية، وهو يأتي بعد تفاهم أعلن عنه الطرفان الشهر الماضي حول مستقبل المناطق ذلت الغالبية الكردية.



وشاهد مراسل لفرانس برس رتلا من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع يدخل الى المدينة بعد عبوره نقطة لقوات الأمن الكردية التي ظهر عناصرها وبينهم نساء يقفون على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم وخلفهم راياتهم الزرقاء.



وتجمهر عدد من الأهالي في شوارع المدينة رافعين الأعلام السورية بينما أطلقت بعض النساء الزغاريد.



وفي وقت لاحق، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.

