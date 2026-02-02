أردوغان: تركيا تأمل في تنفيذ اتفاق الاندماج بسوريا من دون تأخير

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن أمله في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد دون أي تأخير أو تعثر.



وينص الاتفاق على دمج المناطق السورية التي يديرها الأكراد مع دمشق.



وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن الاتفاق فتح "صفحة جديدة" للشعب السوري.