بدء وصول جرحى ومرضى من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح

بدأت المجموعة الأولى من الجرحى والمرضى الخارجين من غزة الوصول الى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع الفلسطيني الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤول طبي مصري وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول إن "الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين والمرضى بدأت في الوصول إلى المعبر داخل سيارات إسعاف مصرية، مع عدد من المرافقين"، مضيفا أن "وصلت حتى الآن ثلاث سيارات إسعاف تحمل عددا من المرضى والمصابين وتم فحصهم فور وصولهم... لتحديد المستشفى الذي سينُقلون إليه".









