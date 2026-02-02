ترامب يدعو الكونغرس الى أن يقر مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقا حكوميا في الولايات المتحدة، دخل يومه الثالث الاثنين.



وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال": "آمل أن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير. لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن".