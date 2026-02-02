عباس يدعو إلى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بالاقتراع العام

أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما دعا فيه "الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات" لانتخاب المجلس الوطني في الأول من تشرين الثاني 2026، وذلك للمرة الأولى بالاقتراع العام، على ما أفادت وكالة "وفا" الاثنين.



وينص المرسوم الرئاسي على "إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة".



وأشار المرسوم إلى أنّ "لجنة الانتخابات المركزية ستتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية".



وستكون هذه المرة الأولى يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع العام، اذ كان يجري تعيينهم أو اختيارهم بالتزكية.