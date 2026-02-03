جنود روس ساعدوا في صد هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على مطار نيامي

ساعد جنود روس المجلس العسكري في النيجر في صد هجوم على المطار الرئيسي في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أعلنت موكسو الاثنين.



وأعلن المجلس العسكري في النيجر الخميس الماضي أن مسلحين هاجموا مطار نيامي وجرحوا أربعة عسكريين، وأن قواته قتلت عشرين مهاجما، بينهم فرنسي، وأوقفت آخرين.



وقالت وزارة الخارجية الروسية "صُد الهجوم بفضل الجهود المشتركة للفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية والقوات المسلحة النيجرية" مضيفة "تدين موسكو بشدة هذا الهجوم المتطرف".



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، ونشر فيديو عبر وكالة أعماق التابعة له يظهر عشرات المهاجمين المسلحين ببنادق هجومية يطلقون النار قرب هنغار للطائرات، ويشعلون النار في طائرة قبل أن يغادروا على دراجات نارية.



واتّهم المجلس العسكري في النيجر بنين وفرنسا وساحل العاج برعاية الهجوم على المطار الذي يضم أيضا قاعدة عسكرية.



وأفادت الوزارة الروسية أيضا بأن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني زار القاعدة العسكرية الروسية للتعبير عن "امتنانه الشخصي للمستوى العالي من الاحترافية".