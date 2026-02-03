مقتل 30 شخصًا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

أدى تساقط كثيف للثلوج في اليابان إلى مقتل 30 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، من بينهم امرأة تبلغ 91 عاما عُثر عليها تحت كومة من الثلج يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار خارج منزلها.



ونشرت الحكومة المركزية قوات لمساعدة السكان في أوموري، المنطقة الأكثر تضررا حيث لا يزال ما يصل إلى 4,5 أمتار من الثلوج يغطي الأرض في المناطق النائية.



وعقدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اجتماعا خاصا على مستوى مجلس الوزراء صباح الثلاثاء لتوجيه الوزراء ببذل كل ما في وسعهم لمنع الوفيات والحوادث.



وتسببت كتلة هوائية باردة قوية في تساقط ثلوج كثيفة على طول ساحل بحر اليابان في الأسابيع الأخيرة حيث شهدت بعض المناطق أكثر من ضعف الكميات المعتادة.



وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بمقتل 30 شخصا منذ 20 كانون الثاني حتى الثلاثاء نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة.



ومن بين الضحايا كينا جين البالغة 91 عاما والتي عُثر على جثتها تحت كومة من الثلج في منزلها في أجيغاساوا في أوموري، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته.