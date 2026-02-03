المستشار الرئاسي الإماراتي يرى أن إيران بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش أن إيران تحتاج إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، في وقت يُنتظر أن تُعقد محادثات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي، في ظلّ تهديدات أميركية في حال عدم التوصل لاتفاق.وقال قرقاش في القمة العالمية للحكومات في دبي "إيران بحاجة اليوم للتوصل إلى اتفاق" و"إعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة".وأضاف "أود أن أرى مباحثات إيرانية أميركية مباشرة تفضي إلى تفاهمات بحيث لا نواجه مثل هذه المشكلات بين الحين والآخر".