انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي بمشاركة دولية فاعلة
2026-02-03 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي بمشاركة دولية فاعلة
انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة دولية هي الأكبر في تاريخ القمة، وفي حضور نخبة من قادة الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بحسب "وام".
وتواكب أجندة القمة التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتسارعة في القطاعات الحيوية، عبر رؤية استشرافية شاملة ترصد أبرز التحديات والفرص المستقبلية، وتسهم في تعزيز دور الحكومات في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
تهدف القمة، التي تجمع أكثر من 6250 مشاركاً من القيادات الحكومية والخبراء، إلى صياغة إستراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى ابتكار حلول عملية وفاعلة للتحديات العالمية المتزايدة، من خلال أجندة متنوعة تشمل حوارات جامعة ونقاشات معمقة حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة.
وتشهد دورة عام 2026 أكبر مشاركة قيادية منذ انطلاق القمة، حيث تستضيف أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.
وتتضمن أعمال القمة عقد أكثر من 445 جلسة يشارك فيها أكثر من 450 متحدثاً من الرؤساء والوزراء وصناع القرار والخبراء، بالإضافة إلى أكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وممثلين عن أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة أكاديمية وبحثية.
تحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة، بمشاركة أكثر من 840 إعلامياً محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.
تضم أجندة هذه الدورة 25 منتدى عالمياً يركز على التوجهات الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، فيما ترتكز محاور القمة على خمسة مجالات رئيسية تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي وتنمية القدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.
كذلك تستضيف عدداً من الاجتماعات والمنتديات التي تنظمها حكومات من مختلف دول العالم، وتصدر القمة 36 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، بهدف تحليل التوجهات العالمية وتقديم سياسات وحلول حكومية قابلة للتنفيذ
0
خبر عاجل
04:01
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم
خبر عاجل
04:01
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: أتمنى من الإخوة العرب المشاركة في مؤتمر دعم القوات العسكرية اللبنانية في باريس فنحن بحاجة إلى دعمهم
0
آخر الأخبار
03:49
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده
آخر الأخبار
03:49
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
آخر الأخبار
03:58
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا
آخر الأخبار
03:58
رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا
0
أخبار دولية
06:09
الهجوم الروسي الأخير على قطاع الطاقة الأوكراني يُعد الأعنف هذا العام (شركة)
أخبار دولية
06:09
الهجوم الروسي الأخير على قطاع الطاقة الأوكراني يُعد الأعنف هذا العام (شركة)
0
أخبار دولية
06:05
قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران
أخبار دولية
06:05
قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران
0
أخبار دولية
06:03
منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس
أخبار دولية
06:03
منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس
0
أخبار دولية
05:45
منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026
أخبار دولية
05:45
منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026
0
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
0
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
0
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
منوعات
2025-12-26
هيلو كيتي ليست قطة"… تصريح رسمي يكشف حقيقة غير متوقعة وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
تقارير نشرة الاخبار
13:39
رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم
0
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
أخبار لبنان
13:37
وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران
1
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
4
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
5
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
6
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
7
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
8
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
