نحو عشرة أشخاص دخلوا مصر من غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله

أخبار دولية
2026-02-03 | 02:47
دخل اثنا عشر شخصًا هم جرحى ومرافقوهم إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله بعد نحو عامين من الإغلاق، وفق ما أفاد مصدر على الحدود وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن "خمسة مصابين وسبعة مرافقين" اجتازوا المعبر الحدودي إلى مصر، علمًا أن الحد الأقصى لعدد المرضى المسموح لهم بدخول مصر من غزة قد حُدِّد بخمسين شخصًا، برفقة مرافقين اثنين لكل منهم، وفق ثلاثة مصادر رسمية على الحدود المصرية.

