زيلينسكي يتهم روسيا بتغليب الهجمات على الدبلوماسية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتغليب الهجمات على الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت موسكو عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة ليلًا.



وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "استغلال أبرد أيام الشتاء لترهيب الناس أهم عند روسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية"، مضيفًا أن موسكو أطلقت ليلًا أكثر من 70 صاروخًا و450 طائرة مسيرة.