الخارجية الفرنسية: المفاوضات بين واشنطن وطهران ينبغي أن تتناول إنهاء القمع أولا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المفاوضات التي يُنتظر أن تُعقد بين واشنطن وطهران الجمعة ينبغي أن تنصبّ على مسألة القمع في إيران قبل التطرّق للملفّ النووي.



وقال بارو لشبكة "فرانس تلفزيون" العامة إن "أول القرارات التي يجب اتّخاذها هي بطبيعة الحال وضع حد لهذا القمع الدموي، وإطلاق سراح السجناء وإعادة الاتصالات، وإعادة الحرية للشعب الإيراني، ثم بعد ذلك معالجة قضايا النووي والصواريخ ودعم المنظمات الإرهابية".