مسؤول: أولوية محادثات إيران وأميركا في إسطنبول تجنب الصراع

صرح مسؤول إقليمي لرويترز بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفًا أنه تم توجيه الدعوة أيضًا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة في المحادثات على مستوى وزراء الخارجية باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات.



وأوضح المصدر أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن "الاجتماع الرئيسي" سيعقد يوم الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد.