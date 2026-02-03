الأمين العام لحلف الأطلسي في زيارة إلى كييف بعد ساعات من هجمات روسية

قام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بزيارة مفاجئة إلى كييف بعد ساعات على شن روسيا أكبر هجوم بالمسيرات والصواريخ هذا العام.ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسجيلًا مصورا ظهر فيه مع روته وهما يضعان الزهور على نصب تذكاري في وسط كييف أقيم للجنود الذين قتلوا في الغزو الروسي.