الكرملين ينبّه إلى "خطورة" انتهاء صلاحية آخر معاهدة نووية أميركية روسية هذا الأسبوع

نبّه الكرملين إلى "خطورة" انتهاء صلاحية آخر معاهدة نووية بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع.وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف قبل أيام من انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" إن "العالم سيكون بعد أيام قليلة في وضع أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى".وأضاف الكرملين الذي عرض تمديد بعض بنود المعاهدة، أن أكبر قوتين نوويتين في العالم "ستصبحان من دون أية وثيقة أساسية تحدّ من ترسانتيهما النوويتين وتضبطهما".