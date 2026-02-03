منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026

أعلنت منظمة الصحة العالمية حاجتها إلى مليار دولار للتعامل مع الأزمات الصحية في 36 منطقة في العالم تعاني حالة طوارئ صحية حادّة، بما في ذلك غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي.



وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية تشيكوي إيكويزو للصحافيين في جنيف إن "ربع مليار شخص يعيشون أزمات إنسانية تحرمهم من عوامل الحماية الأساسية: السلامة والمأوى والوصول إلى الرعاية الصحية".



وحذّر من أنه في ظل ظروف من هذا النوع "تزداد الاحتياجات الصحية.. بينما تتقلّص إمكانية الوصول إلى الرعاية".





