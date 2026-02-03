منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس

أعلن كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه تم نقل أول خمسة مرضى عبر معبر رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، والذي أعيد فتحه أمس الاثنين.



وقال "في الثاني من شباط، دعمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عملية الإجلاء الطبي لخمسة مرضى وسبعة مرافقين لهم إلى مصر عبر معبر رفح".



وذكر أن أكثر من 18 ألف مريض ينتظرون الإجلاء بعد حرب دامت عامين.