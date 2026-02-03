قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن هناك تعاونًا إقليميًا وجهودًا متواصلة تهدف إلى التهدئة بشأن إيران.



واجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع المسؤول الأمني الإيراني البارز علي لاريجاني في طهران يوم السبت، واستعرضا الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في المنطقة.

