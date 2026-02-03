الهجوم الروسي الأخير على قطاع الطاقة الأوكراني يُعد الأعنف هذا العام (شركة)

أعلنت أكبر شركة أوكرانية خاصة مزودة للطاقة DTEK أن الهجوم الذي شنته روسيا خلال الليل بعشرات المسيّرات والصواريخ على منشآت الطاقة كان الأعنف منذ مطلع العام.



وقالت الشركة في بيان "شنّت روسيا خلال الليل أقوى هجوم لها على قطاع الطاقة منذ مطلع العام. استُهدفت منشآت توليد وتوزيع الطاقة".