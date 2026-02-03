قائد الجيش السوداني يؤكد كسر الحصار على مدينة كادوقلي في جنوب كردفان

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء كسر الحصار الذي كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.



وقال البرهان في خطاب تلفزيوني مقتضب: "مبروك فتح الطريق لكادوقلي، ومبروك لأهلنا في كادوقلي وصول القوات المسلحة إليها".