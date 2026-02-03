شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي شمخاني أن برنامج بلاده النووي سلمي بالكامل وأن قدراتها محلية.

وأشار إلى أن نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60% يمكن خفضها إلى 20%، لكن مقابل ثمن يجب أن يُدفع.