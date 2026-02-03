هيئة بحرية: زوارق مسلحة حاولت اعتراض سفينة في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة على بُعد 16 ميلا بحريا شمالي سلطنة عُمان.



وأفادت الهيئة بأنها تُجري تحقيقا في الواقعة التي حدثت ضمن نظام فصل حركة المرور في مضيق هرمز.



وأوضحت الهيئة أن عددا من الزوارق الصغيرة المسلحة حاول إرسال تحذيرات للسفينة عبر جهاز اللاسلكي إلا أن السفينة تجاهلت التحذيرات وواصلت مسارها المخطط له.