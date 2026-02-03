الأمين العام للحلف الأطلسي: هجمات روسيا على أوكرانيا تدل على عدم جديّتها بشأن السلام

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أثناء زيارة إلى كييف بأن الضربات التي نفذتها روسيا خلال الليل لا تدل على أن موسكو جديّة بشأن السلام، في وقت تضغط الولايات المتحدة لوقف القتال.



وقال روته في خطاب أمام البرلمان الأوكراني إن "الهجمات الروسية كتلك التي وقعت الليلة الماضية لا تدل على الجدية بشأن السلام".









