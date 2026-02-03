مسؤول سوري: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات في سوريا

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات من المتوقع الإعلان عنها يوم السبت، ما يعكس توطيد العلاقات بين الرياض ودمشق.



وستكون هذه الاستثمارات الجديدة الأكبر من نوعها منذ أن رفعت الولايات المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على سوريا في كانون الأول.

