توقيف شخصين في ألمانيا لمحاولتها تخريب سفن لسلاح البحرية
أخبار دولية
2026-02-03 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف شخصين في ألمانيا لمحاولتها تخريب سفن لسلاح البحرية
أعلنت النيابة العامة في ألمانيا توقيف شخصين للاشتباه بمحاولتهما تخريب سفن تابعة للقوات البحرية في هامبورغ العام الماضي.
وأفادت في بيان، بأن المشتبه بهما، وهما روماني (37 عاما) ويوناني (54 عاما)، أوقفا في هامبورغ وفي قرية يونانية "للاشتباه بمحاولة تخريب سفينة" حربية.
والمشتبه بهما متهمان بوضع أكثر من 20 كيلوغراما من الحصى داخل كتلة محرك سفينة، وثقب خطوط إمداد المياه، وإزالة أغطية خزانات الوقود، وتعطيل مفاتيح الأمان الإلكترونية.
وقالت النيابة العامة: "لو أن عمليات التخريب مرّت من دون رصدها، لكانت ألحقت أضرارا كبيرة بسفن، أو على الأقل، أخّرت إبحارها، وهو أمر من شأنه أن يعرّض أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الخطر ويؤثر على فعالية القوات".
وأفادت بأنها ما زالت تحقق بشأن خلفية عمليات التخريب المفترضة.
ووضعت ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية المنضوية في حلف شمال الأطلسي أجهزتها في حال تأهب على خلفية الاشتباه بقيام روسيا بعمليات تجسس وتخريب ورقابة بواسطة المسيرات.
أخبار دولية
توقيف
ألمانيا
تخريب
سفن
