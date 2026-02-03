مصادر عسكرية وطبية سودانية: ثمانية قتلى في هجوم بالمسيرات لقوات الدعم السريع على كادوقلي

قُتل ثمانية أشخاص في قصف بالمسيرات لقوات الدعم السريع السودانية على مركز صحي في كادوقلي بجنوب كردفان حسبما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس، بعيد إعلان الجيش كسر الحصار المفروض عليها.



وأكد مصدر في مستشفى المدينة "مقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال بعد أن أصابت مسيرة مركز صحي الشرتاي".



وقال مصدر عسكري إنه "بعد دخول قواتنا مدينة كادوقلي، قصفتها الميليشيا بمسيرات أصابت مركزًا صحيًا".