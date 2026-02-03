تلميذ يطعن معلّمة ويصيبها بجروح بالغة في مدرسة فرنسية

طعن تلميذ في المرحلة الثانوية معلّمة تبلغ من العمر 60 عاما في جنوب فرنسا، ما تسبب بإصابتها بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.



وأفاد النائب العام في تولون رافايل بالان بأن المراهق طعن مدرّسة مادة الفنون ثلاث مرّات على الأقل بعد ظهر الثلاثاء قبل أن يتم توقيفه بشبهة محاولة القتل.