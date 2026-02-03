ماكرون: استئناف الحوار مع بوتين "قيد الإعداد"

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يجري الإعداد لاستئناف الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع تأكيده أن موسكو لا تظهر "نية فعلية" للتفاوض مع أوكرانيا في شأن السلام.



وسئل ماكرون عن هذا الموضوع خلال زيارة لمنطقة هوت سون في شمال شرق البلاد، فأجاب: "هذا الامر قيد الإعداد، وهناك تاليا مباحثات على الصعيد التقني".



وأوضح أن ذلك يتم في إطار من "الشفافية، وبالتشاور" مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرضت بلاده لغزو روسي قبل نحو أربعة أعوام.



وقال ماكرون: "من المهم أن يستعيد الأوروبيون قنوات النقاش الخاصة بهم" مع موسكو.



لكنه لم يتحدث عن أي موعد محدد، معتبرا أن الهجمات الروسية الأخيرة "غير المقبولة" لا تظهر "نية فعلية للتفاوض من أجل السلام".



