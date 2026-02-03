اتصال بين بوتين وولي العهد السعودي... واتفاق على تعزيز التعاون

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.



ووفقا لبيان الكرملين، فإن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم المحرز في عملهما المشترك ضمن إطار تحالف أوبك+، والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد وبوتين استعرضا العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وبحثا مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



وأفادت بأن الزعيمين استعرضا أيضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.