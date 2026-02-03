المالكي يؤكد أنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه لرئاسة حكومة العراق إذا صدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي رشحه تحالف الإطار التنسيقي للعودة إلى رئاسة الوزراء، أنه سيرحب بقرار سحب ترشيحه إذا صدر.



وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية إنه إذا قرر التحالف، الذي يضم عددا من التكتلات السياسية الشيعية، تغير الترشيح "فأنا أستجيب بكل رحابة صدر".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال يوم 27 كانون الثاني إنه في حال اختيار المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال معظم فترة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، للعودة إلى المنصب، فإن واشنطن ستتوقف عن تقديم الدعم للعراق.