الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا
أخبار دولية
2026-02-03 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يمدد برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أفريقيا
أعلن الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير أن الرئيس دونالد ترامب وقع على قانون يمدد برنامج التجارة التفضيلية لأفريقيا حتى 31 كانون الأول، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي إلى 30 أيلول 2025.
وأوضح أن مكتبه سيعمل مع الكونغرس هذا العام على تحديث البرنامج لتوفير المزيد من فرص الوصول إلى السوق للشركات والمزارعين ومربي الماشية الأميركيين، بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية "أميركا أولا".
وانتهى في أيلول الماضي العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي سن لأول مرة عام 2000 لتوفير إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول الأفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، والذي يغطي أكثر من 1800 منتج، ما يهدد مئات الألوف من الوظائف في أفريقيا.
وأقر مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي تشريعا لتمديد القانون ثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ خفض التمديد لاحقا إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي تمديد البرنامج التجاري في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في أفريقيا. وكان ترامب قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الذي استضافته جنوب أفريقيا، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وقال ترامب لاحقا إن جنوب أفريقيا لن تدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، والتي تولت رئاسة المجموعة في كانون الأول.
ورحب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو الشهر الماضي بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، قائلا إنه "سيوفر اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأمريكية التي تعتمد على البرنامج".
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه سيعمل مع الوكالات المعنية لتنفيذ أي تعديلات على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة للتشريع الذي أعاد تفعيل القانون.
وأوضح المكتب أنه للتأهل للإعفاءات الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، يجب على الدول تبني اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية والحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو إحراز تقدم مستمر نحو إرسائها.
وأشار المكتب أيضا إلى أنه يجب على الدول إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، وسن سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
أخبار دولية
برنامج
التجارة
المعفاة
الرسوم
الجمركية
أفريقيا
التالي
مصادر: مقتل سيف الإسلام القذافي
ترامب: نتفاوض مع إيران الآن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب: بناء على التفاهم مع الأمين العام للنيتو بشأن غرينلاند لن أفرض الرسوم الجمركية
0
آخر الأخبار
2026-01-29
ترامب: تمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
2026-01-29
ترامب: تمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم الجمركية
0
آخر الأخبار
2026-01-17
ترامب: سترتفع الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند إلى 25% اعتبارا من أول حزيران
آخر الأخبار
2026-01-17
ترامب: سترتفع الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند إلى 25% اعتبارا من أول حزيران
0
آخر الأخبار
2026-01-13
وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية
آخر الأخبار
2026-01-13
وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:37
الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها
أخبار دولية
05:37
الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها
0
أخبار دولية
04:59
بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب
أخبار دولية
04:59
بوتين يؤكد للرئيس الصيني أن تحالف موسكو وبكين "عامل استقرار" في عالم مضطرب
0
أخبار دولية
04:54
وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين
أخبار دولية
04:54
وصول الوفد الأوكراني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع الروس والأميركيين
0
أخبار دولية
03:51
مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة
أخبار دولية
03:51
مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أميركا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
فنّ
2025-10-28
"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)
0
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
0
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-19
ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"
0
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
06:00
وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي
0
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
أمن وقضاء
13:19
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
0
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
أخبار دولية
13:15
شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
10:23
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
3
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
09:29
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
4
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
خبر عاجل
10:09
"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار
5
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
6
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
أمن وقضاء
10:40
الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح
7
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
08:39
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More