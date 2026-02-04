مصادر: مقتل سيف الإسلام القذافي

ذكرت مصادر مقربة من عائلة سيف الإسلام القذافي ومحاميه خالد الزيدي ووسائل إعلام ليبية أن سيف الإسلام قتل أمس الثلاثاء.



وأعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الأربعاء أن المحققين والأطباء الشرعيين فحصوا جثة سيف الإسلام أمس، وتوصلوا إلى أنه توفي متأثرا بجروح ناجمة عن طلقات نارية.



وأشار المكتب في بيان إلى أنه يعمل على تحديد هوية المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى جنائية.



وتحول سيف الإسلام من كونه وريثا محتملا لوالده معمر القذافي سيء السمعة إلى شخص قضى نحو عشر سنوات رهن الاحتجاز والتواري عن الأنظار داخل بلدة جبلية نائية، قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة في خطوة ساهمت في عرقلة محاولة لإجراء انتخابات.



ورغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي، فقد كان يُنظر إليه في وقت ما على أنه أقوى شخصية في ليبيا الغنية بالنفط بعد والده الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاما.



وعمل سيف الإسلام على وضع سياسات ليبيا وتوسط في مهام دبلوماسية حساسة وذات أهمية كبيرة.



وقاد أيضا محادثات بشأن تخلي ليبيا عن أسلحة الدمار الشامل، وتفاوض على دفع تعويضات لعائلات القتلى الذين سقطوا في تفجير طائرة بان أميركان الرحلة 103 فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988.



وبهدف التخلص من صفة "الدولة المنبوذة" التي لاحقت ليبيا، تحاور سيف الإسلام مع الغرب وطرح نفسه بوصفه مُصلحا، ودعا إلى وضع دستور واحترام حقوق الإنسان.



وتلقى سيف الإسلام تعليمه في كلية لندن للاقتصاد ولذلك فإنه كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وكانت تنظر إليه حكومات كثيرة في وقت من الأوقات بوصفه الشخصية المقبولة والمقربة من الغرب في ليبيا.



لكن عندما اندلعت انتفاضة ضد حكم القذافي عام 2011، اختار سيف الإسلام على الفور الولاء للعائلة والعشيرة على صداقاته الكثيرة، ليصبح أحد مدبري حملة قمع وحشية على المعارضين، ووصفهم بأنهم "فئران".



وفي حديثه إلى رويترز وقت الثورة، قال: "نحن نقاتل هنا في ليبيا وسنموت هنا في ليبيا".



وحذر من أن أنهارا من الدماء ستسيل وأن الحكومة ستقاتل حتى سقوط آخر رجل وامرأة وآخر طلقة.



وقال أيضا: "سيتم حرق وتدمير كل شيء في ليبيا، وسنحتاج إلى 40 سنة أخرى حتى نتفق على إدارة هذه البلاد، لأن نحن الآن كل واحد منا سينصب نفسه رئيسا، وسينصب نفسه أميرا، وكل واحد سيجعل من منطقته دولة".