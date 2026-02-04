أكسيوس: المحادثات النووية بين أميركا وإيران تنعقد في عمان الجمعة

أفاد مراسل أكسيوس باراك رافيد نقلا عن مصدر عربي بأنه من المتوقع أن تنعقد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان يوم الجمعة.



وقال رافيد نقلا عن المصدر نفسه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا، وإن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية في المحادثات التي ستنعقد في عمان.