الكرملين: روسيا تؤكد أن هجومها في أوكرانيا سيستمر ما لم تقبل كييف بشروطها

أكدت روسيا أنها ستواصل هجومها في أوكرانيا ما لم تقبل كييف بشروطها، فيما يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون وأميركيون في أبوظبي لجولة جديدة من المحادثات.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "طالما لم يتخذ نظام كييف القرار المناسب، ستستمر العملية العسكرية الخاصة".



وكان الكرملين قد صرّح أخيرا بأن أحد شروطه "بالغة الأهمية" هو انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.