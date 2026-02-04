المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في سلطنة عُمان لكن إطارها ما زال قيد الدرس

ستُعقد المحادثات المتوقّعة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، بعدما كان من المرتقب انعقادها في تركيا، لكن لم يتم التوصل إلى إطار نهائي بعد، وفق ما أفاد دبلوماسي عربي وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية المفاوضات، "طلب الإيرانيون عقد لقاء في سلطنة عُمان ووافق الأميركيون على المكان"، وأضاف أن إطار المحادثات "لا يزال قيد الدرس" مشيرا إلى احتمال حصول تطورات.