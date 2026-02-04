الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان

أخبار دولية
2026-02-04 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان

قُتل نحو 250 شخصا في هجمات شنّتها حركة انفصالية في إقليم بلوشستان الباكستاني في نهاية الأسبوع وفي اشتباكات أعقبتها مع القوات المسلحة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إنّ 36 مدنيا على الأقل و22 من أعضاء القوات الأمنية قُتلوا في الهجمات التي تبنّاها جيش تحرير بلوشستان، الحركة الانفصالية الرئيسية في الإقليم المتاخم لإيران.

وأضاف أنّ رد القوات المسلّحة الباكستانية أسفر عن مقتل "197 إرهابيا".

وتتواصل اشتباكات متفرقة في عدّة مناطق في بلوشستان حيث هاجم المتمرّدون مصارف ومنشآت عسكرية وسجونا ومراكز شرطة، وفقا للسلطات.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان الذي تصنّفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، أنّه استهدف منشآت عسكرية ومسؤولين في الشرطة وفي الإدارة المدنية في عمليات إطلاق نار وهجمات انتحارية.

أخبار دولية

هجمات

واشتباكات

بلوشستان

باكستان

LBCI التالي
اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب
المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في سلطنة عُمان لكن إطارها ما زال قيد الدرس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-01

نحو 125 قتيلا في اشتباكات أعقبت هجمات لانفصاليين في ولاية بلوشستان الباكستانية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-24

إعلام رسميّ: مقتل ثلاثة أشخاص في الساحل السوريّ خلال اشتباكات مع قوات الأمن

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-19

الوكالة الرسمية نقلا عن الجيش السوري: مقتل 3 جنود في هجمات استهدفت قوات الجيش

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 100 في هجمات على روضة أطفال ومستشفى في السودان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:26

عراقجي: بداية جيدة للمفاوضات بالرغم من انعدام الثقة

LBCI
أخبار دولية
08:54

الخارجية الايرانية: انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
07:23

لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو

LBCI
أخبار دولية
05:54

مصدر أمني لفرانس برس: انفجار المسجد الشيعي في إسلام أباد ناجم عن هجوم انتحاري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:12

الداخلية تدعو اللبنانيين غير المقيمين إلى التأكّد من صحّة بياناتهم قبل 20 شباط

LBCI
حال الطقس
2025-12-14

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
04:16

لبنان وسوريا يوقعان في السراي الحكومي اتفاق نقل حوالي 300 محكوم سوري الى دمشق

LBCI
آخر الأخبار
10:36

الخزانة الأميركية: عقوبات على شخصين وكيانات وسفن مرتبطة بإيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More