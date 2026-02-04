الأخبار
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
أخبار دولية
2026-02-04 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
قُتل نحو 250 شخصا في هجمات شنّتها حركة انفصالية في إقليم بلوشستان الباكستاني في نهاية الأسبوع وفي اشتباكات أعقبتها مع القوات المسلحة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إنّ 36 مدنيا على الأقل و22 من أعضاء القوات الأمنية قُتلوا في الهجمات التي تبنّاها جيش تحرير بلوشستان، الحركة الانفصالية الرئيسية في الإقليم المتاخم لإيران.
وأضاف أنّ رد القوات المسلّحة الباكستانية أسفر عن مقتل "197 إرهابيا".
وتتواصل اشتباكات متفرقة في عدّة مناطق في بلوشستان حيث هاجم المتمرّدون مصارف ومنشآت عسكرية وسجونا ومراكز شرطة، وفقا للسلطات.
وأعلن جيش تحرير بلوشستان الذي تصنّفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، أنّه استهدف منشآت عسكرية ومسؤولين في الشرطة وفي الإدارة المدنية في عمليات إطلاق نار وهجمات انتحارية.
أخبار دولية
هجمات
واشتباكات
بلوشستان
باكستان
