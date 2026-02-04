اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب

تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفادت محطة التلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" الأربعاء من دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور.وجاء الاتصال بعد ساعات من مكالمة عبر الفيديو بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بمتانة العلاقات الثنائية.