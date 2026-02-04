الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب

أخبار دولية
2026-02-04 | 08:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اتصال هاتفي بين شي جينبينغ ودونالد ترامب

تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفادت محطة التلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في" الأربعاء من دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور.

وجاء الاتصال بعد ساعات من مكالمة عبر الفيديو بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بمتانة العلاقات الثنائية.
 

أخبار دولية

هاتفي

جينبينغ

ودونالد

ترامب

LBCI التالي
الإعلام الإيراني يؤكد أن المحادثات بين طهران وواشنطن ستعقد الجمعة في عُمان
مقتل نحو 250 شخصا في هجمات واشتباكات بلوشستان في باكستان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

اتصال هاتفي بين عون والسوداني لبحث آفاق التعاون بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

اتصال هاتفي بين اردوغان وترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-11-24

شي جينبينغ يجري اتصالا بترامب

LBCI
أخبار دولية
2026-01-29

أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان خلال اتصال هاتفي "خفض التصعيد" في المنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:09

اختتام اليوم الأول من المحادثات بين الأوكرانيين والروس والأميركيين في أبوظبي

LBCI
أخبار دولية
10:05

المحادثات بين إيران وأميركا ستعقد الجمعة في عُمان

LBCI
أخبار دولية
09:57

موفد ترامب في مينيابوليس يعلن سحب 700 من شرطة الهجرة فورا

LBCI
أخبار دولية
09:54

سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تفاصيل قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

وزيرة الشؤون الاجتماعية من الجنوب: نعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-30

الرئيس جوزاف عون استقبل النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حيث قدم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة للتباحث في الأوضاع الراهنة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-27

النائب إدكار طرابلسي: الحلول الترقيعية لم تعد تنفع ونحن بحاجة الى تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح والزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة وتصحيح الرواتب في القطاع العام وانصاف المتعاقدين والمتقاعدين فور

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-01

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:08

جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...

LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
فنّ
11:38

هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:34

إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More