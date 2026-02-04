ترامب يؤكد أن العلاقات مع الصين "جيدة إلى أبعد حد" بعد اتصاله مع شي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن علاقة الولايات المتحدة بالصين وعلاقته الشخصية بنظيره الصيني "جيدة إلى أبعد حد"، وذلك بعد مكالمة "ممتازة" مع شي جينبينغ.



وقال ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال "لقد كانت مكالمة طويلة ومعمّقة، نوقشت خلالها العديد من المواضيع المهمة، من بينها التجارة والدفاع والزيارة التي سأجريها للصين في نيسان والتي أتطلع إليها بشدة وتايوان والحرب بين روسيا وأوكرانيا والوضع في إيران وشراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة وخطة الصين لشراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، بما في ذلك زيادة كمية فول الصويا بمقدار 20 مليون طن هذا الموسم".

