مسؤول أميركي يؤكد عقد محادثات مع إيران في عمان يوم الجمعة

أكد مسؤول أميركي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في سلطنة عُمان، وذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في العاصمة العُمانية في حوالي الساعة العاشرة صباحا الجمعة.

